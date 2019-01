Huke und Kosenkow gewinnen Sprint-Titel

Dortmund (dpa/lnw) - Die Sprinter des TV Wattenscheid 01 haben die westfälischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Dortmund dominiert. Maurice Huke setzte sich am Samstag über 60 Meter in 6,79 Sekunden vor Philipp Menn (6,88) und Luis Vieweg (6,90 /beide LG Kindelsberg/Kreuztal) durch. «Ich konnte endlich meine guten Trainingswerte auch im Wettkampf abrufen», sagte der 25-jährige Huke.

Von dpa