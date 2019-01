Landtag erörtert gesellschaftlichen Wandel in Schrebergärten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD-Opposition fordert von der nordrhein-westfälischen Landesregierung ein Konzept, um Kleingärten für Veränderungen in der Gesellschaft zu wappnen. Die rund 118 000 Kleingärten in NRW hätten eine hohe Bedeutung für das Stadtklima, Ökologie und das soziale Gefüge in den Kommunen, unterstreicht die SPD in einem Antrag an den Düsseldorfer Landtag. Um auf Megatrends wie den Klimawandel, den Zuzug in große Städte, soziale Spaltung oder die alternde Gesellschaft reagieren zu können, bedürfe es aber neuer Antworten. Die SPD fordert unter anderem, Kleingärten bei der Planung neuer Wohngebiete als unverzichtbaren Bestandteil zu berücksichtigen. Am Donnerstag beschäftigt sich der Landtag mit dem Thema.

Von dpa