Kranke Frau getötet: Mann wollte ihr «Siechtum ersparen»

Der Mann hatte anschließend versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Er habe seiner Ehefrau längeres Siechtum ersparen wollen, hieß in einem Abschiedsbrief, der am Tatort gefunden und im Gericht verlesen wurde. Seine eigene Kraft sei am Ende, schrieb der Mann.

Als er sich sicher war, dass seine Frau tot war, habe er seine Kinder in einer Whatsapp-Nachricht gebeten, vorbeizukommen, sagte der 84-Jährige. Danach habe er die andere Hälfte der Mischung aus Wasser und Beruhigungsmitteln getrunken, um sich selbst zu töten. Er wurde von seiner Tochter gefunden und überlebte. Sie hätten sich schon vor langer Zeit versprochen gehabt, gemeinsam in den Tod zu gehen, wenn einer von ihnen an Alzheimer erkranke, sagte der Angeklagte weiter.