Justiz-Personal wirbt für den eigenen Beruf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Richter, Staatsanwälte, Justizvollzugsbeamte und viele Andere werben in Nordrhein-Westfalen als Models für ihren Beruf. Unter Slogans wie «Dem Recht verpflichtet sein statt nur dem Chef» versuchen sie, den Arbeitgeber Justiz ins beste Licht zu rücken und Nachwuchs für 27 Berufsbilder anzuziehen. Justizminister Peter Biesenbach (CDU) gab am Montag in Düsseldorf den Startschuss für eine große Fachkräfte-Kampagne.

Von dpa