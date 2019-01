Aushub von Giftmüll an der Leverkusener Brücke fortgesetzt

Leverkusen (dpa/lnw) - An der Leverkusener Autobahnbrücke über den Rhein geht der Aushub von Chemieabfällen aus einer alten Deponie von Bayer weiter. Die Arbeiten seien am Montag in einem weiteren Bereich losgegangen, teilte der Landesbetrieb Straßenbau NRW mit. Für eine A1-Brücke sollen einige Pfeiler und Fahrbahnen auf dem Gelände der Deponie Dhünnaue gebaut werden. Deshalb muss dort der Boden mit den gelagerten Altlasten ausgetauscht werden.