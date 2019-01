Watzke zum Titelkampf: «Fahren unser eigenes Rennen»

Dortmund (dpa) - Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Herbstmeister Borussia Dortmund will sich im Titelkampf der Fußball-Bundesliga nicht von der Konkurrenz beeinflussen lassen. «Wir müssen und werden weiter unser eigenes Rennen fahren. Wir wollen in der Rückrunde wieder so viele Punkte wie möglich holen und werden dann sehen, was dabei rauskommt», sagte der BVB-Chef der «Bild» (Dienstag).

Von dpa