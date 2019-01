Opposition verlangt Brexit-Strategie der Landesregierung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Opposition im Landtag hat der schwarz-gelben Landesregierung vorgeworfen, Nordrhein-Westfalen zu wenig auf den wahrscheinlichen Austritt Großbritanniens aus der EU vorzubereiten. «Die Landesregierung verschläft die Entwicklung», sagte die SPD-Abgeordnete Susana dos Santos Herrmann am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde zum Brexit. «Auf der Strecke bleiben die Sorgen vieler Menschen in NRW um ihren Arbeitsplatz.»

Von dpa