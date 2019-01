Kohlekommission für unabhängige Fortschrittsprüfung

Berlin (dpa) - Die Kohlekommission wird für den deutschen Kohleausstieg voraussichtlich mehrere Fortschrittsprüfungen durch unabhängige Experten in den 2020er Jahren empfehlen. Das geht aus dem Entwurf des Abschlussberichts hervor, über den das Gremium an diesem Freitag beraten soll. Der 123 Seiten lange Entwurf liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. In den Jahren 2023, 2026 und 2029 sollen die Maßnahmen demnach «einer umfassenden Überprüfung durch ein unabhängiges Expertengremium» unterzogen werden, um gegebenenfalls nachzusteuern.

Von dpa