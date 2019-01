Ex-City-Profi Rösler: Schalke gegen Manchester chancenlos

Gelsenkirchen (dpa) - Für den früheren Manchester-City-Profi Uwe Rösler ist der FC Schalke 04 im Champions-League-Achtelfinale gegen den englischen Fußball-Meister nur krasser Außenseiter. «Für mich hat Schalke nur eine ganz minimale Chance, wenn bei City mehrere Leistungsträger ausfallen», sagte der heutige Trainer von Malmö FF der «Sport Bild». Fußball-Bundesligist Schalke empfängt die Auswahl um Ex-Spieler Leroy Sané und Startrainer Pep Guardiola am 20. Februar zum Hinspiel. Am 12. März ist das Rückspiel in Manchester angesetzt.

Von dpa