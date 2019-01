Kölner Polizei will Druck auf Rockerbanden aufrecht erhalten

Köln (dpa/lnw) - Auch nach der angeblichen Auflösung der Kölner Ortsgruppe der berüchtigten Bandidos will die Polizei den Druck auf die Rockergruppen aufrecht erhalten. «Ich habe am 9. Januar gesagt, dass wir die Kölner Bevölkerung vor diesen Kriminellen (...) schützen werden», teilte der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob am Mittwoch mit. Seit drei Wochen habe es keine offenen Auseinandersetzungen mehr gegeben. «Davon lassen wir uns genauso wenig blenden, wie von der offiziellen Auflösung eines Bandidos-Chapters.» Die Akteure seien nach wie vor in der Stadt.

Von dpa