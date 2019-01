Autoattacken in Silvesternacht: Auch Oberhausen Tatort

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der mutmaßliche Täter von Bottrop und Essen soll in der Silvesternacht auch in Oberhausen gezielt auf Menschen zugefahren sein. Das geht aus einem Bericht des NRW-Innenministeriums hervor, über den am Mittwoch im Landtag debattiert wurde. Der 50-Jährige habe sein Auto an 13 verschiedenen Orten in Bottrop, Oberhausen und Essen in Ansammlungen von mehreren Menschen beziehungsweise auf eine Einzelperson gelenkt, heißt es in dem Bericht. Dabei seien eine 46-Jährige aus Syrien schwer und neun weitere Menschen leicht verletzt worden. Alle Opfer hätten einen Migrationshintergrund. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Von dpa