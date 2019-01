BVB-Trainer Favre geht von Reus-Einsatz gegen Hannover aus

Dortmund (dpa/lnw) - Fußball-Lehrer Lucien Favre geht fest von einem Einsatz von Marco Reus in der Bundesligapartie zwischen Herbstmeister Borussia Dortmund und dem Tabellen-17. Hannover 96 aus. «Er hat die ganze Woche trainiert. Es geht ihm gut», sagte Favre am Donnerstag über den Nationalspieler und BVB-Kapitän. Reus habe sogar am eigentlich freien Montag trainiert, um für die Begegnung des Tabellenführers am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit den Niedersachsen rechtzeitig fit zu sein.

Von dpa