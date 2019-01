Nexans will hunderte Stellen in Deutschland streichen

Hannover/Mönchengladbach (dpa) - Der französische Kabelhersteller Nexans will rund 600 Arbeitsplätze in Deutschland streichen. Gründe dafür seien der harte Wettbewerb in der Branche und die unbefriedigende Geschäftsentwicklung im Bereich Hochspannungskabel, erklärten Unternehmenssprecher am Donnerstag. Das Nexans-Werk in Hannover soll demnach in absehbarer Zeit geschlossen und die Produktion ins belgische Charleroi verlegt werden. Allein dadurch würden rund 470 Arbeitsplätze wegfallen, hieß es. Weitere 110 Stellen sollen im Werk in Mönchengladbach gestrichen werden. Die Maßnahmen sind Bestandteil eines konzernweiten Restrukturierungsprogramms.

Von dpa