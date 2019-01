Kölner Haie erkämpfen Sieg bei Debüt von Trainer Lacroix

Köln (dpa) - Eine erfolgreiche Aufholjagd hat den Kölner Haien einen Sieg beim Debüt des neuen Trainers Dan Lacroix beschert. Im ersten Spiel nach der Trennung von Peter Draisaitl machte der achtmalige deutsche Eishockey-Meister am Donnerstag ein 0:3 gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven wett und gewann mit 5:4 (0:3, 4:0, 0:1) nach Verlängerung. Der kanadische Stürmer Jason Akeson war in der 64. Minute der entscheidende Torschütze. Dank des Erfolgs verdrängten die Kölner die Bremerhavener von Platz vier, was im Playoff-Viertelfinale Heimrecht bedeutet.

Von dpa