Winterberg (dpa/lnw) - Bei der Heim-WM in Winterberg streben die deutschen Rodler vier Titel an. Dies forderte Bundestrainer Norbert Loch vor den Titelkämpfen im Hochsauerland, wo zum dritten Mal eine Rodel-Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Bei den von heute an stattfindenden dreitägigen Wettkämpfen sind vor allem die Frauen und die Doppelsitzer favorisiert. Bei den Männern ist das Rennen offen: Der Weltcupführende Johannes Ludwig sowie der zweimalige Einzel-Olympiasieger Felix Loch machen sich Hoffnung gegen starke Konkurrenz aus Österreich und Russland. Die 48. WM beginnt am Freitag mit den Sprint-Wettbewerben.