Schalkes Aufsichtsratschef Tönnies hofft auf Wiederwahl

Gelsenkirchen (dpa) - Der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies hofft, dass die Mitglieder des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ihn bei der Jahreshauptversammlung im Juni erneut in das Kontrollgremium wählen. «Ich habe den Eindruck, dass der überwiegende Teil der Mitglieder hinter mir steht. Mit dieser Kraft arbeite ich», sagte der 62 Jahre alte Unternehmer bei der Präsentation der Stiftung Schalker Markt in der Glückauf-Kampfbahn am Donnerstag in Gelsenkirchen. «Wenn die Mitglieder mich nicht mehr haben wollen, dann bleibe ich zu Hause.»

Von dpa