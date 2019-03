Prozess um Schüsse im Rockermilieu: Angeklagter schweigt

Hagen (dpa/lnw) - Unter besonderem Polizeischutz hat in Hagen ein Prozess um eine mutmaßliche Racheaktion im Rockermilieu begonnen. Angeklagt ist ein Mitglied des Motorradclubs «Bandidos». Der 31-jährige Hagener soll dabei gewesen sein, als am 13. Oktober 2018 in Hagen aus einem fahrenden Auto vier Mal auf ein anderes Auto geschossen wurde. In dem beschossenen Wagen soll ein Mitglied des Rockerclubs «Freeway Riders» gesessen haben. Eine Kugel traf das Auto in der Nähe des Tankdeckels. Verletzt wurde niemand. Zum Prozessauftakt vor dem Hagener Schwurgericht hat der deutsche Angeklagte zu den Vorwürfen geschwiegen. Die Anklage lautet auf Mordversuch.

Von dpa