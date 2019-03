Flug von London nach Düsseldorf landet in Schottland

Düsseldorf/London (dpa) - Falsche Richtung: Eine British-Airways-Maschine aus London ist am Montag wegen einer Verwechselung von Flugplänen nach Edinburgh statt nach Düsseldorf geflogen. Der Fehler sei erst aufgefallen, als die Besatzung zur Landung in der schottischen Stadt «Willkommen in Edinburgh» durchgesagt habe, berichtete die BBC.