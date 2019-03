Klezmer, Kino und koscherer Wein: Jüdische Kulturtage

Düsseldorf (dpa/lnw) - Über 200 Veranstaltungen bringen die Jüdischen Kulturtage in 15 beteiligte Städte der Region Rhein-Ruhr. Mehr als zwei Wochen lang, vom Donnerstag, 28. März, bis zum Sonntag, 14. April, dauert das zum fünfen Mal veranstaltete Fest. Der Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein stellte am Montag in Düsseldorf das Programm vor. Die beteiligten Kommunen sind Aachen, Bonn, Duisburg, Düsseldorf, Eitorf, Essen, Köln, Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach, Neuss, Rödingen, Solingen, Wuppertal und Kleve.

Von dpa