Tierabwehrspray versprüht: Ursache für Großeinsatz

Duisburg (dpa/lnw) - Ein 15-Jähriger hat zugegeben, vor drei Wochen an einer Sekundarschule in Duisburg Tierabwehrspray versprüht zu haben. Die im Treppenhaus versprühte Substanz hatte am 6. März einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Polizei zählte damals 25 Schüler und zwei Lehrerinnen, die wegen tränender Augen und Atemwegsreizungen behandelt werden mussten. Die Polizei Duisburg berichtete am Dienstag, dass sich der Schüler ein paar Tage nach dem Vorfall beim Schulleiter gemeldet habe.

Von dpa