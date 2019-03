Auto von Straßenbahn mitgeschleift

Bochum (dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist in Bochum ein Auto 40 Meter weit mitgeschleift worden. Der 34 Jahre alte Autofahrer wurde am Montagabend schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Wie die Polizei Bochum am Dienstag berichtete, hatte er beim Ausparken von einem Parkstreifen die von hinten kommende Bahn übersehen. Der Straßenbahnfahrer bremste noch, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Das Auto wurde erfasst und mitgeschleift.

Von dpa