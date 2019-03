Razzia im Siegerland: Verdacht auf Sozialbetrug

Kreuztal (dpa/lnw) - Bei einer Razzia in Kreuztal im Siegerland hat die Polizei am Dienstag nach Hinweisen für einen großangelegten Sozialbetrug gesucht. Im Mittelpunkt steht ein 53-Jähriger, der in mehrere Häuser mit baulichen Mängeln finanzschwache Mieter einquartiert und dafür illegal staatliche Leistungen kassiert haben soll, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Viele Bewohner der stark abgenutzten Gebäude stammten aus Osteuropa, sagte ein Sprecher. Es gebe einen «großen Komplex drumherum» mit weiteren möglichen Rechtsverstößen.

Von dpa