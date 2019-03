42-Jähriger erstochen: Jugendlicher stellt sich

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein jugendlicher Intensivtäter soll in Mönchengladbach einen 42-jährigen Mann in dessen Wohnung erstochen haben. Der zur Tatzeit 16-Jährige habe sich einen Monat nach der Tat bei der Polizei gestellt, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag. Eine Mordkommission hatte schon länger nach dem inzwischen 17-Jährigen gefahndet. Ein Richter habe bereits am vergangenen Wochenende einen Haftbefehl wegen Totschlags gegen ihn erlassen. Am Montag hatte er sich dann in Begleitung eines Anwalts der Polizei gestellt, zur Tat aber geschwiegen. Der Deutsch-Marokkaner sei bereits mehrfach wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten aufgefallen.

Von dpa