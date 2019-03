Fall Lügde: Jugendamtsleiter darf wieder arbeiten

Hameln (dpa/lni) - Der im Zusammenhang mit dem massenhaften Missbrauch von Kindern in Lügde suspendierte Leiter des Hamelner Jugendamtes darf wieder in der Kreisverwaltung arbeiten. Er werde allerdings nicht auf seinen alten Posten zurückkehren, sagte eine Sprecherin des Landkreises Hameln-Pyrmont am Dienstag. Die Vorwürfe gegen den Mann seien weniger schwer als zunächst angenommen. Er soll der Akte eines Pflegekindes beschönigende Äußerungen hinzugefügt haben, um in dem Fall besser dazustehen. Zuerst hatte der NDR darüber berichtet. Einer anderen Mitarbeiterin des Jugendamtes wurde dagegen fristlos gekündigt. Sie hatte nach Angaben des Landkreises eingeräumt, eine Passage aus der Akte gelöscht zu haben. IT-Spezialisten der Ermittlungsbehörde konnten diese rekonstruieren.

Von dpa