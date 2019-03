Herdecke (dpa/lnw) - Weil sie Frisbee spielenden Kindern helfen wollte, ist ein Mädchen in Herdecke aus einem Schulfenster knapp sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Die zwölfjährige Realschülerin verletzte sich bei dem Unglück am Dienstagmittag schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa