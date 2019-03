BVB-Berater Sammer sieht FC Bayern als Favorit im Titelkampf

Dortmund (dpa) - BVB-Berater Matthias Sammer glaubt nicht an die Meisterschaft von Borussia Dortmund. Im Titelzweikampf des Revierclubs mit dem FC Bayern sieht er die Münchner in der Favoritenrolle. «Es gibt verschiedene Faktoren, wo Bayern München einfach weiter ist», sagte der einstige Weltklasse-Fußballer bei Eurosport eineinhalb Wochen vor dem als vermeintliches Schlüsselspiel bezeichneten Duell der beiden in der Tabelle führenden Teams.

Von dpa