Schüsse auf Türsteher: Prozess-Auftakt in Bielefeld

Bielefeld (dpa/lni) - Nach Schüssen vor einer Diskothek in Bad Oeynhausen in Ostwestfalen beginnt am Mittwoch (14.00 Uhr) unter hohen Sicherheitsvorkehrungen ein Prozess gegen acht Männer vor dem Landgericht Bielefeld. Die Anklage lautet in einem Fall auf versuchten Totschlag und bei den anderen Angeklagten auf schweren Landfriedensbruch. Verantworten müssen sich acht Männer aus Bad Oeynhausen und Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen sowie aus Wolfsburg und Faßberg (Landkreis Celle).

