Post verkauft 500 Streetscooter nach Japan

Bonn (dpa) - Der Elektro-Lieferwagen Streetscooter der Deutschen Post ist künftig auch in Japan unterwegs. Der Bonner Konzern gab am Mittwoch einen Großauftrag aus dem asiatischen Land bekannt - die dortige Logistikfirma Yamato hat 500 Streetscooter bestellt. Die Fahrzeuge sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert und in Betrieb genommen werden. Wie viel Geld die Post dafür bekommt, wurde nicht mitgeteilt.

Von dpa