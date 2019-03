Saftige Rechnung für Bombendrohung gegen Freizeitpark

Bottrop (dpa/lnw) - Fünf Monate nach einer Bombendrohung gegen einen Freizeitpark in Bottrop hat die Polizei eine saftige Rechnung an einen 19-Jährigen geschickt. Der junge Mann soll für den Polizeieinsatz 22 156,75 Euro zahlen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Zudem hat die Staatsanwaltschaft Essen Anklage gegen den 19-Jährigen erhoben. Die Ermittler werfen ihm Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten vor. Die «Recklinghäuser Zeitung»-Zeitung hatte zuerst berichtet.

Von dpa