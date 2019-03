TBV Lemgo Lippe: Saison-Aus für Rückraumspieler Bartók

Lemgo (dpa/lnw) - Handballprofi Donát Bartók steht dem Bundesligisten TBV Lemgo Lippe in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung. Der 22 Jahre alte ungarische Rückraumspieler falle wegen einer Operation am linken Knie mehrere Monate aus, wie der Tabellenzehnte am Mittwoch mitteilte. Der Eingriff bei Bartók war wegen eines Knorpelschadens erfolgt. Wann er in der kommenden Spielzeit wieder eingesetzt werden kann, ist noch unklar.

Von dpa