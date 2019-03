Bombenentschärfung Bielefeld: Ostwestfalendamm wird gesperrt

Bielefeld (dpa/lnw) - Autofahrer müssen am späten Mittwochnachmittag mit Einschränkungen in einem Teil der Bielefelder Innenstadt rechnen. Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe wird der viel befahrene Ostwestfalendamm ab 16.30 Uhr komplett gesperrt, wie die Stadt Bielefeld mitteilte. Autofahrer werden gebeten, die Sperrung weitläufig zu umfahren. Außerdem müssten 1800 Menschen ihre Häuser verlassen. Die Evakuierungen würden bereits ab 14.00 Uhr beginnen. Die Entschärfung des Blindgängers soll um 17.00 Uhr starten. Die 250 Kilogramm schwere Bombe wurde am Mittwochmorgen bei Bauarbeiten zwischen Jöllenbecker Straße und Ostwestfalendamm gefunden wurde. Pro Tag wurden 2018 in NRW im Durchschnitt fast acht Bomben entschärft. Durch den anhaltenden Bauboom werden viele Blindgänger gefunden.

Von dpa