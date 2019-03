Erinnerungsort für Opfer von Geiseldrama wird eingeweiht

Bremen/Gladbeck (dpa) - Rund 30 Jahre nach dem Gladbecker Geiseldrama wird in Bremen ein Erinnerungsort für die Opfer errichtet. Die Stätte wird am Samstag im Stadtteil Huckelriede - dort wo die Geiselnehmer einen Bus in ihre Gewalt gebracht hatten - eingeweiht, wie der Bremer Senat am Mittwoch mitteilte. Zur Erinnerung wird auf einem Grünstreifen an der Bushaltestelle eine Gedenkstätte aus Granit aufgestellt, zudem wird ein Ginkgo-Baum gepflanzt.

