Gasleitung bei Abrissarbeiten in Emsdetten beschädigt

Emsdetten (dpa/lnw) - Bei Abrissarbeiten in Emsdetten hat am Mittwoch ein Arbeiter eine Gasleitung beschädigt. Wegen des ausströmenden Gases und der Explosionsgefahr mussten nach Angaben der Stadt Anwohner im Umkreis von 150 Metern das Gebiet verlassen. «Die Menschen kamen in einer Sammelstelle und bei Verwandten und Bekannten unter», sagte eine Sprecherin der Stadt. Die Stadtwerke klemmten den Anschluss zu dem Haus ab.