Mit fremden Kreditkartendaten massenhaft Bahntickets gebucht

Duisburg (dpa/lnw) - Ermittler haben in Duisburg einen mutmaßlichen Betrüger aus dem Verkehr gezogen, der mit fremden Kreditkartendaten im Internet massenhaft Fahrkarten der Bahn erworben und weiterverkauft haben soll. Der 22-Jährige sitze in Untersuchungshaft, teilten Bundespolizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Dem Mann werden 440 Vergehen des gewerbsmäßigen Computerbetrugs vorgeworfen.

Von dpa