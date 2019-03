NRW bekommt Freitag und Samstag schönstes Frühlingswetter

Essen (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf einen frühlingshaften Wochenausklang und einen warmen Samstag freuen. Nachdem sich am Freitag die morgendlichen Nebelfelder gelichtet haben, wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sehr schön: Die Sonne scheint demnach bei einer Temperatur von bis zu 18 Grad. Am Samstag wird sogar eine Höchsttemperatur von 19 Grad erwartet. «Auch hier ist es überwiegend sonnig, nur ab und zu ziehen Wolken auf», sagte eine DWD-Meteorologin in Essen am Donnerstag.

Von dpa