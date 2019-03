Bayer-Trainer Peter Bosz beklagt mangelnde Vorbereitungszeit

Von den acht Bayer-Profis hätten am Mittwoch sechs mittrainiert, erläuterte Bosz am Donnerstag. Der finnische Torwart Lukas Hradecky sei erst später zurückgekommen, die Rückkehr des Chilenen Charles Aránguiz war für den Donnerstagabend in Frankfurt am Main geplant.

Ob der zuletzt angeschlagene Bayer-Kapitän Lars Bender in der Partie des Tabellensechsten (42 Punkte) beim -neunten Hoffenheim (38) zur Verfügung steht, ist laut Bosz offen. Verzichten muss der Bayer-Coach auf den gesperrten Linksverteidiger Wendell.