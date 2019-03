Düsseldorf (dpa/lnw) - Vor dem 40. Jahrestag der EU-Vogelschutzrichtlinie hat der Naturschutzbund Nabu in Nordrhein-Westfalen eine halbherzige Umsetzung beklagt. «Hier muss landes- wie bundesweit deutlich mehr getan werden, will man das Artensterben stoppen», erklärte Heinz Kowalski, Nabu-Vize in NRW, am Donnerstag.

Von dpa