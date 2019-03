Michael Zorc: «Jeder Club hat seine eigene Transferpolitik»

Dortmund (dpa/lnw) - Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat sich zurückhaltend über den 80-Millionen-Euro-Transfer des französischen Fußball-Weltmeisters Lucas Hernández zum deutschen Rekordmeister Bayern München geäußert. «Jeder Club hat seine eigene Transferpolitik», sagte Zorc am Donnerstag in Dortmund lediglich. Die Bayern hatten den Hernández-Wechsel zur kommenden Saison am Mittwoch perfekt gemacht und zahlen an Atlético Madrid die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro.

Von dpa