Unbekannte beschießen Kulturzentrum: niemand verletzt

Essen (dpa/lnw) - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Essen ein Kulturzentrum beschossen. Getroffen wurde der Wintergarten der Einrichtung. Verletzt wurde niemand. Die Hintergründe sind unbekannt. Die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei ermittelt. Bei einer Spurensicherung sei ein Geschoss sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. «Noch ist unklar, woher dieses Geschoss stammt, aus welcher Richtung es kam und aus was für einem Gerät es abgeschossen wurde.»

Von dpa