Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Streit um ein Zirkus-Gastspiel in Krefeld steht eine Entscheidung des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts an. Die Eil-Entscheidung werde voraussichtlich in der kommenden Woche ergehen, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag (Az.: 18 L 3228/18).

Von dpa