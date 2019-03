Vereinsheim durch groben Unfug abgebrannt: Mann gesteht

Heimbach (dpa/lnw) - Durch groben Unfug mit einer Silvesterrakete sollen vier junge Männer in einem Eifeldorf ein Vereinsheim abgebrannt haben. Ein Tatverdächtiger legte nach Polizeiangaben von Donnerstag nach dem Feuer im Januar jetzt ein Geständnis ab: Nach dem Zünden einer Rakete in einer Papiertonne sei der Inhalt in Brand geraten, und die Flammen hätten auf das Clubhaus übergegriffen. Das Gebäude am Sportplatz war fast vollständig abgebrannt. Der Schaden wurde auf 180 000 Euro geschätzt. Insgesamt sollen vier 19 Jahre alte Tatverdächtige durchs Dorf gezogen sein, die Reste des Silvesterfeuerwerks gezündet und dabei auch Böller durch gekippte Fenster geworfen haben. Die anderen Verdächtigen bestritten die Tat.

Von dpa