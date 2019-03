SPD stellt Kleine Anfrage zu «Laschet-Bildband»

Ausgelöst wurde die Posse von der «Bild»-Zeitung, die im Band zum NRW-Tag in Essen auf 98 Fotos 50 Mal Laschet fand. Einmal sei er gar auf «zehn Fotos hintereinander» abgebildet worden. Essen als Gastgeber sei als «Stadtansicht» nur sechs Mal zu sehen. Die SPD wertete auch einen Bildband zum Besuch des Bundespräsidenten aus. Ergebnis: 79 Fotos, auf denen zwar 49 Mal der Ministerpräsident zu sehen sei, aber «vergleichsweise wenige Fotos von anderen Beteiligten, etwa ehrenamtlich Mitwirkenden».

Der SPD-Abgeordnete Stefan Zimkeit will über seine Kleine Anfrage von der Landesregierung unter anderem die Kosten der beiden Publikationen erfahren. Außerdem fragte er: «Sieht die Staatskanzlei Ministerpräsident Laschet als so herausragendes Fotomotiv an, dass seine Fotos weit überproportional häufig veröffentlich werden müssen?» Die Landesregierung hat nun vier Wochen Zeit, schriftlich zu antworten.