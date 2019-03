Rettungseinsatz: «Hot Wings»-Fett war nicht verdorben

Dem Kreis zufolge waren Proben des Frittierfetts an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen (CVUA) geschickt worden. In einer Mitteilung hieß es: «Laut Gutachter des CVUA wurden ein «stark gebrauchter, stark nach Frittiergut» und «leicht brandiger» Geruch sowie ein «gebrauchter, stark nach Frittiergut» und «scharfer» Geschmack festgestellt.» Zugleich betonten die Experten: «Die Fettproben waren chemisch und mikrobiologisch allerdings nicht zu beanstanden, also nicht mikrobiologisch oder chemisch verdorben.» Auch das Hühnchenfleisch sei in Ordnung gewesen.

Fazit der Kreisverwaltung: «Die Ursache der Erkrankungen kann nicht zweifelsfrei ermittelt werden.» Das Schnellrestaurant sei am Mittwoch zudem erneut kontrolliert worden. «Beanstandungen gab es nicht», so der Kreis in seiner Mitteilung.