Betrunkener Autofahrer will Strafe bar zahlen

Dortmund (dpa/lnw) - Ein betrunkener Autofahrer mit rund 1,5 Promille Alkohol im Blut hat die Geduld der Autobahnpolizei zusätzlich mit starken Sprüchen strapaziert. Erst fragte er die Beamten, die ihn zur Blutprobe brachten, ob sie nichts Besseres zu tun hätten - «echte Verbrecher jagen zum Beispiel». Später bot er den Beamten an, die zu erwartende deftige Strafe gleich bar zu bezahlen, wie die Polizei Dortmund am Donnerstag mitteilte. Er habe das Monatsgehalt eines Polizeibeamten in seiner Hosentasche, sagte der junge Mann.