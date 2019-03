Prozess: Heilpraktiker kann sich Todesfälle nicht erklären

Krefeld (dpa) - Im Prozess um den Tod von drei Krebspatienten hat der mutmaßlich verantwortliche Heilpraktiker das Geschehen bedauert. Er könne aber keinen Fehler an seiner Methode zum Anmischen der Medikamente sehen, sagte der 61-Jährige beim Prozessauftakt am Freitag beim Landgericht Krefeld. Dort muss er sich verantworten, weil er mit einer ungeeigneten Waage Medikamente für Krebskranke falsch abgemessen und so durch Überdosierung den Tod von drei Menschen verursacht haben soll. Die Patienten waren Ende Juli 2016 mit dem Wirkstoff 3-Bromopyruvat (3-BP) behandelt worden; eine Überdosis kann schwere gesundheitliche Schäden bis hin zum Tod auslösen.

Von dpa