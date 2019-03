Flughafen Düsseldorf: Lärmschutzzone ausreichend

Münster (dpa/lnw) - Die Fluglärmschutzzone am Düsseldorfer Flughafen muss nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts nicht vergrößert werden. Eine entsprechende Klage von Anwohnern sei am Freitag abgewiesen worden, teilte das Gericht in Münster mit. Die Anwohner hatten vom Land NRW gefordert, dass die Lärmschutzzonen vergrößert werden. Die Kläger wohnen außerhalb der aktuellen Zonen und haben somit keinen Anspruch auf einen Schallschutz an ihren Gebäuden.

Von dpa