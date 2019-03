Union Berlin will Paderborns Aufstiegsträume minimieren

Berlin (dpa/bb) - Der 1. FC Union Berlin will am 27. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga die Verfolgergruppe im Kampf um einen Aufstiegsplatz verkleinern. Mit einem Sieg am Sonnabend (13.00 Uhr) im Stadion an der Alten Försterei könnten die Berliner die letzten vagen Aufstiegschancen des SC Paderborn 07 beenden. Union-Trainer Urs Fischer fordert dafür bessere Auftritte als in den letzten Heimpartien gegen den FC Ingolstadt (2:0) und Arminia Bielefeld (1:1). «Wir haben Halbzeiten gesehen, in denen es funktioniert hat. Es gilt, dies über 90 Minuten hinzubekommen. Das war Thema bei uns», sagt Fischer.

