Brexit und Niedrigwasser: Wirtschaft in NRW wächst langsamer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Wirtschaftswachstum hat sich in NRW im vergangenen Jahr erneut abgeschwächt. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Düsseldorf vom Freitag legte das Bruttoinlandsprodukt 2018 preisbereinigt um lediglich 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. 2017 war es auf Jahressicht ein Plus von 1,5 Prozent gewesen. Die Daten gehen auf vorläufige Berechnungen des Arbeitskreises «Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder» zurück.