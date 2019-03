Heißer Sommer beschert Gelsenwasser mehr Gewinn

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Unter anderem der heiße Sommer hat beim Versorger Gelsenwasser im vergangenen Jahr den Gewinn in die Höhe getrieben. Unter dem Strich stand ein Konzernüberschuss von rund 109 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Gelsenkirchen mitteilte. Das waren über 16 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Der Umsatz kletterte von gut 1,2 auf rund 1,7 Milliarden Euro.

Von dpa