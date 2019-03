Zoll gelingt Schlag gegen organisierte Schwarzarbeit

Ermittlungen führten die Osnabrücker Beamten auch zu einer Scheinfirma in Slowenien und einer existenten Firma in Kroatien, die aber keine Bauleistungen ausführte. Die Zollfahnder werfen den beiden Beschuldigten einen so genannten Kettenbetrug vor, bei dem mit fingierten Zahlungen und Scheinrechnungen an Scheinfirmen Schwarzgeld generiert wurde, um Schwarzarbeiter zu bezahlen. Sie hätten mit Hilfe eines Geflechts etlicher Firmen kriminelle Taten verdeckt, Einnahmen verschleiert und Kontrollen erschwert, sagte ein Sprecher des Hauptzollamts. Die Ermittlungsergebnisse sollen nun an die Staatsanwaltschaft übergeben werden.